Особое внимание будет уделяться сделкам с недвижимостью.

Денежные операции россиян попадут под контроль властей с нового года. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на председателя правления КПК "Обновление" Михаила Дорофеева.

По его словам, с 10 января вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Теперь финансовая разведка будет проверять переводы на сумму более 100 тысяч рублей, возвраты средств за неиспользованные услуги связи на эту же сумму, ставки более 600 тысяч рублей и операции с наличностью с такой же суммой.

Также особое внимание будет уделяться сделкам с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей. Это, в том числе, аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Ранее мы писали, что банковский мошенник лишил пожилую петербурженку 12 миллионов рублей.

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