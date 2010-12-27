В четверг в Петербурге будет тепло и снежно

Столбик термометра поднимется до плюс двух градусов.

Утро четверга в Петербурге началось с тумана, который, однако, быстро рассеялся. Также в течение всего дня дороги на улицах города будут по-прежнему скользкими. Об этом предупредили в ГУ МЧС.

Также петербуржцев днем может побеспокоить мокрый снег. Если ночью на улице была минусовая температура, то днем столбик термометра поднимается до 0..+2 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 14 февраля была зафиксирована в 1979 году, тогда столбик термометра опустился до минус 29 градусов, самым теплым этот день был в 2017 году – плюс 6 градусов.

Фото: Piter.TV