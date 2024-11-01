День судебного пристава отмечают в Петербурге

Реорганизация ФССП России состоялась в 2020 году. До этого сотрудники могли работать исключительно на государственной гражданской службе. Сейчас же ФССП стала органом государственной службы в сфере принудительного исполнения.

День судебного пристава отмечается сегодня, 1 нября. Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу Анна Лашкова поделилась своими мыслями о том, как изменилась эта профессия со временем, с "Петербургским дневником".

Реорганизация ФССП России состоялась в 2020 году. До этого сотрудники могли работать исключительно на государственной гражданской службе. Сейчас же ФССП стала органом государственной службы в сфере принудительного исполнения. Фактически, эта служба — единственная, которая перешла из гражданской сферы в силовую структуру. Повысился статус сотрудников, а также их права и льготы. Теперь предусмотрены специальные звания, появилась возможность получать компенсацию за аренду жилья, субсидию на покупку или строительство собственного дома. Кроме того, установлен льготный пенсионный возраст.

Однако вместе с этим возросли и требования к сотрудникам, увеличилась ответственность, ведь речь идёт о работе в органах принудительного исполнения. Анна Лашкова отметила, что в Главном управлении открыты вакансии: сотрудники рады пригласить новых людей на службу. Это прекрасная возможность проявить себя и раскрыть свой потенциал.

Хотя ранее считалось, что служба в ФСПП имеет преимущественно женское лицо, сейчас количество женщин превышает число мужчин лишь на 15%. Однако среди судебных приставов-исполнителей женщин значительно больше — примерно втрое. Эта работа требует высокой психологической устойчивости, поскольку часто возникают конфликтные ситуации. Возможно, женщинам проще справляться с такими нагрузками. Также много женщин работает судебными приставами по обеспечению порядка в судах. Эти сотрудницы обладают хорошей физической подготовкой, владеют оружием и способны быстро реагировать в любых ситуациях, предотвращая чрезвычайные происшествия.

Сотрудники ФСПП принимают участие в спортивных соревнованиях, сдают кровь, помогают приютам для животных. Все благотворительные мероприятия организуются добровольно, многие инициативы исходят именно от них. Такие добрые дела объединяют коллектив, уверена Лашкова. Некоторые сотрудники активно участвуют в донорском движении, не только сдавая кровь, но и являясь потенциальными донорами костного мозга. Уже был случай, когда совпала ДНК одного из наших сотрудников-доноров, и его стволовые клетки были использованы для лечения пациента с онкологическим заболеванием.

Кроме того, при Главном управлении действует поисковый отряд имени Героя Советского Союза Ивана Михайловича Бойцова. Сотрудники ФССП регулярно участвуют в поисковых работах в рамках "Вахты памяти".

Что касается помощи приютам для животных, некоторые коллеги оказывают поддержку брошенным питомцам. В ходе своей работы в ФСПП нередко сталкиваются с ситуациями, когда необходимо освободить жильё от животных по решению суда. Это одно из наиболее трудных дел, потому что зачастую негде разместить этих животных. Работники ФССП стараются договориться с приютами, а порой сами забирают животных к себе домой.