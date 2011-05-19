В Петербурге пройдёт более 150 мероприятий ко Дню снятия блокады

Кроме того, к праздничной дате Смольный подготовил единовременные выплаты для ветеранов.

В Петербурге пройдут 167 мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады и освобождения Ленинграда. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов во время заседания правительства Северной столицы.

Как подчеркнул руководитель, на торжества будут приглашены ветераны боевых действий и блокадники не только из Петербурга, но и из других регионов РФ.

Кроме того, Беглов подчеркнул, что к круглой дате власти Петербурга подготовили единовременные выплаты к 80-летию со Дня прорыва блокады. На эти нужды направлено свыше 1,5 млрд рублей. В общей сложности средства получат более 256 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что аллея Ленинградских Зенитчиц появилась в Невском районе.

Фото: Piter.TV