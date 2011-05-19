В Петербурге пройдёт более 150 мероприятий ко Дню снятия блокады

В Петербурге пройдут 167 мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады и освобождения Ленинграда. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов во время заседания правительства Северной столицы.
Как подчеркнул руководитель, на торжества будут приглашены ветераны боевых действий и блокадники не только из Петербурга, но и из других регионов РФ.
Кроме того, Беглов подчеркнул, что к круглой дате власти Петербурга подготовили единовременные выплаты к 80-летию со Дня прорыва блокады. На эти нужды направлено свыше 1,5 млрд рублей. В общей сложности средства получат более 256 тыс. человек.
Ранее мы сообщили о том, что аллея Ленинградских Зенитчиц появилась в Невском районе.
Фото: Piter.TV
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