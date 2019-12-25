Аллея Ленинградских Зенитчиц появилась в Невском районе

Территорию аллеи приведут в порядок. Здесь посадят кусты и деревья.

Улицу вдоль Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай назвали аллеей Ленинградских Зенитчиц. С инициативой выступил в ветеран Иван Морозов, который предложил увековечить память девушек, которые заходили к ним в дом на Малоохтинском проспекте. Название утвердила Топонимическая комиссия города. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор Северной столицы.

Ветеран рассказал, что в годы блокады девушки-зенитчицы прикрывали Финляндский железнодорожный мост. Все они погибли в мае 1943 года во время одного из обстрелов.

Территорию аллеи приведут в порядок. Здесь посадят кусты и деревья. Градоначальник поручил Комблагу заняться работами.

В начале аллеи установлен памятник писателю-фронтовику, автору "Блокадной книги" Даниилу Гранину.

Ранее на Piter.tv: академической гимназии №56 в Петроградском районе присвоят имя педагога Майи Пильдес.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов