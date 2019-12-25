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Академической гимназии №56 в Петроградском районе присвоят имя педагога Майи Пильдес
Сегодня, 9:55
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Академической гимназии №56 в Петроградском районе присвоят имя педагога Майи Пильдес

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Учитель возглавляла гимназию в период с 1992 по 2017 год. 

Топономическая комиссия решила присвоить  гимназии № 56 в Петроградском районе имя педагога Майи Пильдес, которая основала учебное заведение с авторской программой на базе базе общеобразовательной школы № 56. Учитель возглавляла гимназию в период с 1992 по 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Кроме того, гимназии № 205 Фрунзенского района присвоили имя кавалера ордена Дружбы Народов Ренаты Ротмистровой, которая руководила учебным заведением с 1972 по 1985 год.

Средняя общеобразовательная школа "Шанс" будет переименована в честь Александра Маринеско. Учащиеся учреждения уже много лет активно делают проекты про Героя Советского Союза.

Кроме того, комиссия одобрила переименование средней общеобразовательной школы № 189 "Шанс" Центрального района в честь Александра Маринеско. Учащиеся и педагоги школы были активными участниками "Комитета в защиту Маринеско", благодаря которому Александру Ивановичу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, моряка-подводника.

Ранее на Piter.tv:  Милонов предложил включить в школьную программу главные книги религиозных течений.

Фото: ВКонтакте / Академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга

Теги: гимназия, гимназия 56, майя пильдес, образование, школы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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