Академической гимназии №56 в Петроградском районе присвоят имя педагога Майи Пильдес

Учитель возглавляла гимназию в период с 1992 по 2017 год.

Топономическая комиссия решила присвоить гимназии № 56 в Петроградском районе имя педагога Майи Пильдес, которая основала учебное заведение с авторской программой на базе базе общеобразовательной школы № 56. Учитель возглавляла гимназию в период с 1992 по 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Кроме того, гимназии № 205 Фрунзенского района присвоили имя кавалера ордена Дружбы Народов Ренаты Ротмистровой, которая руководила учебным заведением с 1972 по 1985 год.

Средняя общеобразовательная школа "Шанс" будет переименована в честь Александра Маринеско. Учащиеся учреждения уже много лет активно делают проекты про Героя Советского Союза.

Кроме того, комиссия одобрила переименование средней общеобразовательной школы № 189 "Шанс" Центрального района в честь Александра Маринеско. Учащиеся и педагоги школы были активными участниками "Комитета в защиту Маринеско", благодаря которому Александру Ивановичу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, моряка-подводника.

Ранее на Piter.tv: Милонов предложил включить в школьную программу главные книги религиозных течений.

Фото: ВКонтакте / Академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга