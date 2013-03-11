Шоу "Поющие мосты" посвятят Дню семьи, любви и верности

В программе прозвучат увертюра к опере "Руслан и Людмила", "Вальс-шутка" и вальс из фильма "Берегись автомобиля".

В ближайшие выходные, в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля, Дворцовый мост будет разводиться под специально подобранный плейлист, посвященный Дню семьи, любви и верности, пишет "Петербургский дневник".

Зрители услышат произведения известных русских классиков. В программе прозвучат увертюра к опере "Руслан и Людмила", "Вальс-шутка" и вальс из фильма "Берегись автомобиля". Шоу откроет бессмертная мелодия "Гимна великому городу" из балета "Медный Всадник" Рейнгольда Глиэра.

Команда проекта всегда старается отражать важные события в программе "Поющих мостов". Поэтому они не могли обойти стороной такой значимый праздник, как День семьи. Это мероприятие может стать прекрасным поводом провести время всей семьей и насладиться красотой ночного Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV