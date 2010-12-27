День российского флага: главные события в Петербурге

В этот четверг в городе проходят мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Однако горожан ждет не только это.

День начался с парада молодежи у Петропавловской крепости. С полуденным выстрелом представители патриторических организаций прошли от Иоанновских ворот через Петровские ворота до Соборной площади и вернулись к Государеву бастиону. Ранее утром, у дома №176 на Невском проспекте состоялось праздничное мероприятие.

В Суворовском музее с 13:00 стартовал тематический праздник. В его рамках прошли квест, представление исторических российских флагов и выступления вокалистов с торжественным флаг-шоу. У станций метро "Чкаловская", "Горьковская", "Крестовский остров" запланированы концерты на 12:00, 14:30, 16:30. В Доме писателя в честь Дня флага в 18:00 начнется литературный вечер.

В 22:00 над Петербургом прогремит салют, однако он будет посвящен другому поводу. В городе также проходят торжества, посвящённые 155-летию создания Западного военного округа. На набережной у Петропавловской крепости из двенадцати орудий Д-44 будут произведены 30 артиллерийских залпов. Установки выпустят около трех тысяч фейерверков.

В честь праздника автобусы "Пассажиравтотранса" вышли на линиюс российским триколором и флагом Петербурга.

Отметим, что День государственного флага России был установлен указом президента в 1994 году. В качестве государственного символа РФ считается полото из трех горизонтальных полос одинакового размера из белого, лазоревого и алого цветов. Согласно неофициальной версии, белый цвет означает чистоту и мир, лазоревый – веру, а красный – энергию и силу.

Известно, что первый государственный флаг появился в России между XVII-XVIII веками. Полотнище с бело-сине-красными цветами, на котором был изображен двуглавый орел, было поднято на военном корабле "Орел" во время правления царя Алексея Михайловича. В 1705 году царь Петр I обязал поднимать триколор на торговых судах. Флаг "вышел на сушу" в XIX веке – полотна были подняты во время экспедиции на побережье Южного Сахалина.

В 1858 году согласно указом императора Александра II в Российской Империи был утвержден черно-желто-белый флаг, который был символом государства до 1883 года. Свой статус флаг вернул в 1896 году перед коронацией Николая II. В советскую эпоху государственным флагом был красный стяг.

В качестве официального символа Российской Федерации триколор был признан 22 августа 1991 года.

Фото: Pixabay, "Пассажиравтотранс" / Telegram