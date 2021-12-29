  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге предложили праздновать День работника уголовно-исполнительной системы
Сегодня, 10:44
182
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге предложили праздновать День работника уголовно-исполнительной системы

0 0

Федеральный праздник уже есть.

В Петербурге собираются ввести новый праздник — День работников уголовно-исполнительной системы. Соответствующее предложение 9 февраля на заседании ЗакСа озвучил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

В качестве даты выбрано 12 марта. Сухенко пояснил, что таким образом будет исправлена "несправедливость" по отношению к работникам уголовно-исполнительной системы. В этот день будут поощрять лучших сотрудников. 

Депутат КПРФ Александр Рассудов подчеркнул, что в Петербурге уже отмечается не менее 12 праздников силовиков, при этом только несколько посвящены работникам сферы культуры. Кроме того, уже есть соответствующий федеральный праздник. Он был учрежден в 1879 году. Рассудов считает, что дублировать его ни к чему.

Инициативу поддержали 35 депутатов, против проголосовали четверо, еще двое — воздержались.

Фото: Pexels 

Теги: день работника уголовно-исполнительной системы, закс спб, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии