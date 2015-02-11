Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем работника органов безопасности РФ

Губернатор также упомянул ветеранов-чекистов, которые продолжают оставаться активными и преданными своему делу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил поздравление жителям региона по случаю Дня работника органов безопасности РФ, сообщает пресс-служба областного комитета правопорядка и безопасности.

Он подчеркнул важность ежедневного проявления мужества и отваги сотрудниками органов безопасности, обеспечивающими защиту страны и спокойствие граждан. Губернатор также упомянул ветеранов-чекистов, которые продолжают оставаться активными и преданными своему делу.

От лица всех жителей региона Дрозденко выразил благодарность сотрудникам органов безопасности за их профессионализм и смелость в исполнении служебных обязанностей. Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (архив)