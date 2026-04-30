Число пожаров сократили в 4 раза: в Москве работников МЧС поздравили с Днем пожарной охраны

Сегодня в России отмечается День пожарной охраны.

Сегодня по всей стране чествуют сотрудников МЧС. 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Свои поздравления представил мэр Москвы Сергей Собянин и рассказал о работе спецслужбы.

В столице удалось сократить количество пожаров и их последствий в четыре раза. Также уменьшилось время ожидания ответа 112. Благодаря спецавиации спасатели тратят всего семь минут на прибытие в любую точку города.

От всей души благодарю пожарных за профессионализм и самоотдачу. Желаю вам здоровья и удачи! Сергей Собянин, мэр Москвы

Последние годы в столице внедряют прогрессивные технологии для ликвидации пожаров. В порядок привели 56 пожарных депо. На балансе МЧС есть 700 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и свыше 150 тыс. единиц оборудования. Некоторые из них не имеют аналогов в России. В этом году, например, служба обзавелась спасательной кабиной, которая помогает эвакуировать людей из высотных зданий.

Отметим, что День пожарной охраны – профессиональный праздник тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения людей и имущества от огня. Своими корнями он уходит в далёкий 1649 год, когда царь Алексей Михайлович подписал "Наказ о Градском благочинии", фактически создав первую в стране профессиональную противопожарную службу.

В этот день поздравления принимают не только действующие сотрудники МЧС и пожарных частей по всей стране, но и ветераны, добровольные дружинники, а также курсанты и преподаватели.

