В Петербурге проходит день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Также сегодня исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана.

Во вторник, 15 февраля, губернатор Петербурга напомнил горожанам, что сегодня омечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана.

В городе проходят торжественно-траурные церемонии.

В память о подвиге воинов-афганцев в Петербурге воздвигнуты памятники на Серафимовском кладбище, на проспекте Славы и в парке Боевого братства. В школах созданы музейные экспозиции. Общая история России и Афганистана многогранна. Вечная память героям! губернатор

Градоначальник отметил, что около трех тысяч ветеранов войны в Афганистане проживают сегодня в Петербурге. Более 15 организаций, объединяющих ветеранов боевых действий, работает в городе.

Фото: сайт ЗВО