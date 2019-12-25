День ВМФ в Санкт-Петербурге 2023: праздничная программа

В этом году парад пройдет 30 июля.

День Военно-Морского Флота – особый праздник для Петербурга. Именно на берегах Северной столицы строилось множество боевых кораблей и зарождалась мировая слава России как могучей морской державы. Матросы, офицеры, ветераны и все причастные традиционно отмечают свой день в последнее воскресенье июля. Этот год не стал исключением. Торжественный парад пройдет 30 июля. Piter.TV расскажет о программе мероприятий, погоде и лучших местах для просмотра.

Программа дня ВМФ 2023 в Петербурге:

10:00 – старт праздника. На Дворцовой площади зрителям покажут, как Северная столица готовится к проведению главного военно-морского парада. В это время в городе зажгут Ростральные колонны.

11:00 – начало парада, который продлится полтора часа. По акватории Невы пройдут около 50 кораблей, а также подлодки, катера. Далее петербуржцев и гостей города ждет воздушная часть парада и выступление военного оркестра. Все желающие смогут наблюдать за праздником не только с набережных, но и видеть происходящее на больших экранах, установленных на улицах, а также смотреть прямые трансляции масштабного действия по телевизору и в социальных сетях.

12.30 – 20:45 – выступления артистов на Дворцовой площади. Зрители увидят и услышат Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, детский хор телевидения и радио Санкт‑Петербурга, ансамбль песни и пляски Западного военного округа и солиста Мариинского театра Григория Чернецова, ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота с заслуженным артистом России Владимиром Самсоновым. Организаторы сообщают, что первая часть музыкальной программы под названием "Россия – морская держава" завершится в 16:00.

Далее удивлять публику продолжат известные музыкальные коллективы. Так, с 18:30 до 19:30 на сцену выйдет группа "Сурганова и Оркестр". А в 19:45 выступит народный артист России Олег Газманов с группой "Эскадрон".

22:00 – праздничный фейерверк.

Праздничная программа в этом году будет отличаться от прошлогодней масштабом. В предыдущем сезоне не было такой расширенной концертной части. Известные исполнители специально приедут в Петербург ради парада. Валерий Кудашов, режиссёр концерта ко Дню ВМФ

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Где смотреть парад?

Лучшие места для наблюдения за парадом – набережные. Рекомендуется прийти и занять место заранее, так как желающих насладиться праздником будет много. Подходящие точки для просмотра:

Дворцовая набережная

Стрелка Васильевского острова

Университетская набережная (Румянцевский спуск, места у Дворцового и Благовещенского мостов)

из окон Эрмитажа

от Кунсткамеры

от Академии наук

набережная лейтенанта Шмидта и так далее.

Погода в День ВМФ 2023:

Обратите внимание, что зонтик и дождевик 30 июля не понадобятся.

Дожди возможны и в субботу, и в понедельник, но вот в воскресенье в прогнозе солнце на весь день, несильный западный ветер и 22-24 градуса тепла. Прогнозирую во время парада усыпанные петербуржцами и гостями Северной столицы набережные Невы. Александр Шувалов, синоптик

День ВМФ 2023 в Кронштадте:

Другое место для просмотра парада – форт "Великий Князь Константин". В день ВМФ все желающие смогут посетить его бесплатно и увидеть масштабные корабли на расстоянии вытянутой руки. Перед гостями пройдут крупнейшие в мире атомные крейсеры – "Петр Великий" и "Дмитрий Донской". Также будет работать праздничная ярмарка.

Парад начнется в 11:00. Организаторы обращают внимание на то, что время может измениться, а также рекомендуют приезжать заранее. Въезд в город-порт будет ограничен:

Въезд в Кронштадт 30 июля возможен только на автомобиле по специальному пропуску, который необходимо предварительно получить в МФЦ. Общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме без ограничений. Из Кронштадта до форта можно добраться пешком или на трех бесплатных автобусах-шаттлах "КРОНСИТТУР". Их вы узнаете по ярко-красной окраске. Интервал движения шаттла – 10 минут "День ВМФ 2023 на форту Константин" – официальное сообщество в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: "ВКонтакте"/ "День ВМФ 2023 на форту Константин"

Все желающие смогут посетить тематические мероприятия, среди них:

15:00 – семейная развлекательная программа "Свистать всех наверх!", организатором которой выступит Кронштадтский Дворец культуры" (парк "Патриот", Якорная пл., д. 7-А).

15:40 – Праздник Нептуна – тематические конкурсы, викторины, танцы и эстафеты. Гости города-порта смогут принять участие в перетягивании каната, увидеть шоу мыльных пузырей, барабанов и трансформеров, а также выступления хореографических коллективов.

Затем мероприятие продолжит мастер-класс "Морской узел" от информационно-культурного центра Музея истории Кронштадта. Всех желающих научат вязать базовые узлы: проводник, восьмерка, булинь, стремя, грейпвайн и другие.

16:00 – смотр участников конкурса "Лучший морской костюм", организованного Кронштадтским Дворцом культуры. Регистрация участников начнётся в 15:00 в парке "Патриот". Победители получат памятные призы.

В 18:00 начнется концерт на Якорной площади, участие в котором примут народный артист России Игорь Скляр, певец Родион Газманов, группа "Формат FM", актриса театра и кино, эстрадная певица Алёна Биккулова, финалистка телепроекта "Голос" Яна Башкирева, ансамбль песни и пляски ЗВО.

В 22:30 праздник завершится салютом в Петровском парке.

Анна Гибова для Piter.ТV



Главное фото: Администрация Санкт-Петербурга