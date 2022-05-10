Ленинградская область встретила День Победы: как это было

В столице Ленинградской области прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая. Мы узнали у участников праздника, что для них значит День Победы.

Утро 9 мая в Гатчине выдалось солнечным и свежим. Люди стали собираться у стелы "Город воинской славы" задолго до начала официальных мероприятий. Именно здесь, с возложения цветов и традиционной минуты молчания, началась торжественная программа Дня Победы в Ленинградской области. Не всем удавалось сдерживать свои эмоции: память о войне оказалась по-настоящему живой.

Мой родной отец прошел две войны. Он родился в 1920 году. В 19 лет был призван на финскую войну. В 1941 снова оказался на фронте, вернулся домой после ранения. Я помню, как вынимала осколки из раны отца, помогала ему, инвалиду войны. Говорю об этом, и голос дрожит! Да и как тут можно говорить без эмоций…, — взволновано вспоминает местная жительница, Зинаида Синицина.

Многие пришли на церемонию вместе с детьми: взрослые несли на руках малышей и вели рядом с собой ребят постарше.

Мне было важно взять на праздник младшего сына, Алексея. Он уже знает всё про 9 мая, про своих бабушек и дедушек. Мы много говорим об этом в семье. Каждый День Победы он видит мирное небо над головой. Важно передавать это чувство от поколения к поколению, вместе вспоминать и разговаривать, — говорит сразу после возложения цветов Николай Быстров.

Тем временем по улицам Гатчины проходит военный парад. И это тот случай, когда детям уже ничего не надо объяснять. Они сами сбегаются посмотреть на современную технику и настоящих военных: солдат, офицеров, курсантов…

Мне всё понравилось, особенно момент, когда проезжала военная машина с флагом СССР. Это было очень красиво, — говорит школьник Никита Скрябин.

Неподалёку от Никиты стоят два мальчика помладше, с ними о чем-то серьёзно говорит дедушка в морской фуражке.

Мои внуки пришли на парад в первый раз в жизни. Старался им рассказывать, какая техника проходила, да и самому-то деду интересно было! Я счастлив, что они узнали, какая у них хорошая и красивая страна, что они находятся под надёжной защитой.

Под надёжной защитой находятся не только жители области, но и сама историческая память. В Ленинградской области её сохраняют на деле. Об этом собравшимся на церемонии у вечного огня рассказал Александр Дрозденко.

Каждый год в наших лесах поисковики и ребята-волонтёры находят павших воинов и предают их торжественному захоронению. Каждый год у нас в регионе открываются новые памятники и музеи. Вчера мы открыли музей, посвящённый автомобилистам Дороги жизни. А где-то сносят памятники советскому солдату, запрещают Георгиевскую ленту, Бессмертный полк. Они забывают, что это советский солдат спас Европу. А мы эту память чтим, как чтим и иностранных воинов, которые боролись с фашизмом, — сказал губернатор.

Главное событие дня — шествие "Бессмертного полка". Проспект 25 октября целиком заняли люди с портретами ветеранов. В каждой семье — свои герои и свои истории. Например, в семье Тюриных долгое время считали пропавшим без вести своего отца и деда, Николая Ивановича, воевавшего на Рижском фронте. Однако работа с архивами помогла узнать: уроженец Владимирской области героически погиб при освобождении Прибалтики.

Это был очень отважный человек. После первого ранения он получил бронь, но вернулся на фронт, где бросался в рукопашный бой, побил много фрицев и погиб как герой. Было очень интересно узнать о его подвигах, — рассказывает правнучка Наталья.

А в семье Сушильниковых, наоборот, получили похоронку по ошибке. Их дед Семён Васильевич выжил в танковом бою под Великими Луками, хотя и был тяжело ранен. За тот бой ветеран получил Орден Славы третьей степени.

— В Великих Луках даже есть памятник с его именем, где он числится как погибший. Но дед выжил, вернулся после войны. Мы очень хотим побывать в тех местах и почтить его память всей семьей, — говорят родные героя.

Среди других портретов мы замечаем молодое русское лицо Елены Петровны Васильковой. "Прожила всю блокаду в Блокадном Ленинграде", — гласит надпись.

— Бабушка вместе с подругами сбрасывала с крыш немецкие фугасные бомбы. При жизни она очень мало рассказывала про свою блокадную жизнь, это было слишком тяжело. Но я помню, как до конца дней она отрезала хлеб очень-очень толстым куском. У нас в семье никогда не принято выбрасывать еду, к этому нас приучила бабушка, — делятся с нами Елена и Светлана, дочь и внучка блокадницы.

Они отмечают, что очень рады, что "Бессмертный полк" вернулся на улицы городов России после коронавирусных ограничений.

— Мы работаем в системе образования и прекрасно понимаем: эта акция очень важна, чтобы прививать молодёжи интерес к истории, чтобы дети ощущали историю Отечества через свою семью, чтобы молодежь лучше чувствовала своё собственное место в нашей истории.

Видео: Piter.TV