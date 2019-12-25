День Крылова в Павловском музее: как это было

Корреспондент Piter.TV побывал в музее-заповеднике "Павловск".

В эти выходные в музее-заповеднике "Павловск" прошёл праздник "Императорский букет баснописцу" или "Здравствуй, дедушка Крылов!". Убранство дворцово-парковой зоны украсили цветочные композиции. Они инсценируют шесть знаменитых басен И.А. Крылова и стихотворение "Василёк". Привычный формат дополнил живая музыка и театральные постановки.

В этом году Павловский парк вновь открыл двери И.А. Крылову. С его приветствия начинается прогулка по парку вместе с героями басен. В определённых частях паркового комплекса развёрнута небольшая сцена. Она выполнена из цветочных композиций. В её основе лежит роза. Любимый цветок императрицы Марии Федоровны. Для её выращивания в Павловске был выделен целый павильон, который так и назвали - Розовый павильон. В этом месте и написал И.А. Крылов стихотворение "Василёк".

Мы хотим говорить о Павловске, выбираем темы, которые непосредственно связаны с с дворцово-парковым ансамблем. Для посетителей раскроются уникальные коллекции как материального, так и не материального свойства, его наследия. - рассказала Светлана Фёдорова главный хранитель парка

Вспомнить сюжеты басен "Стрекоза и муравей", "Зеркало и обезьяна", "Квартет", "Соловьи", "Листы и корни", "Лев и барс" помогают театральные сценки и музыкальное оформление. Попрыгунья Стрекоза показала мастер-класс по танцам, духовой оркестр прозвучал в басне "Квартет", волшебный вибрафон - в Розовом павильоне, флейты - возле Итальянской лестницы.

Маленьких гостей праздника ждали игры, конкурсы по мотивам произведений Крылова возле павильона "Молочня". Для ценителей русской кухни организаторы подготовили специальное меню. Оно состоит из блюд, которые любил баснописец. Или можно попробовать на вкус "Рыбью пляску" в виде расстегая.

Мы организуем интерактивные фотозоны, персонажи будут весь день передвигаться по парку. Мы создаём настроение, атмосферу, даём и звуковые, и визуальные образы, которые создают общие впечатления и о Павловске, и о празднике. - добавила начальник отдела культурно-просветительской программы Анастасия Ермакова.

Розы станут не только украшением праздника, но основным предметом одежды коллекции "Божественная роза" модного дома Елены Ткаченко. Показ-перформанс пройдёт в Розовом павильоне.

Автор: Анна Пенькова



