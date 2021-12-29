Демонтаж ели на Дворцовой перенесли на 25 января

Елку планировали убирать с площади 16 января.

Демонтаж главной ели на Дворцовой площади перенесли с 16 на 25 января. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Пиотровский рассказал, что решение о переносе демонтажа губернатор Петербурга принял после многочисленных просьб/

Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж ели на Дворцовой перенесли с 16 на 25 января. Вот есть поручения, которые особенно приятно исполнять написал Борис Пиотровский

Ранее в Александровском дворце появилась елка с игрушками начала ХХ века. На дерево повесили более сорока аутентичных игрушек начала ХХ века из коллекции музея.

Фото: Piter.tv

