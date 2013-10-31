В Александровском дворце появилась елка с игрушками начала ХХ века

На дерево повесили более сорока аутентичных игрушек начала ХХ века из коллекции музея.

В Александровском дворце установили новогоднюю ель, украшенную игрушками начала ХХ века. Об этом сообщили в TikTok tsarskoe_selo.

Живую елку установили в Палисандровой гостиной. На дерево повесили более сорока аутентичных игрушек начала ХХ века из коллекции музея. Среди них оказались небольшие плюшевые медведи, ангелы, слоник, лебедь и другие фигурки.

Отмечается, что впервые Николай II и Александра Федоровна встретили рождество в Александровском дворце 1895 году. На время праздников во дворце устанавливали восемь елок. В оформлении каждой из них принимала участие императрица. Примечательно, что она занималась подбором подарков для всех, включая лакеев, поваров и истопников.

Ранее появилось видео, как 360 машин выстроились в огромную елку в Мурино. На построение машин потребовалось 4 часа.

Видео: TikTok / tsarskoe_selo