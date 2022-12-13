Демограф оценил показатели рождаемости человечества через 10 лет

Специалист заявил, что мир ждёт демографический кризис, подобно тому, что был зафиксирован в 1964 году.

Примерно к 2033 году 10 лет человечество как единая среда перестанет воспроизводиться. Такой прогноз в беседе с телеканалом "360" дал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По словам специалиста, к указанному периоду среднестатистическая семья станет гораздо меньше. Также он сравнил демографический упадок с ситуацией во второй половине XX века.

Человечество перестанет воспроизводиться, как мы перестали в 1964 году. Потом мы дружно сдавали свои демографические позиции. Сейчас у нас полуторадетная семья — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

По мнению Крупнова, главным демографическим вызовом для россиян сейчас является переход от семей с одним-двумя детьми к семье с двумя-тремя.

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