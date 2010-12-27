Роженица скончалась в больнице из-за ошибки врача-анестезиолога

Уголовное дело направлено в суд.

Следком Санкт-Петербурга завершил расследование дела в отношении 56-летней петербурженки, которая являлась анестезиологом в родильном доме №2. Женщина допустила ошибку, из-за которой позже в больнице скончалась роженица. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

По версии следствия, 9 января 2017 года, врач анестезиолог-реаниматолог пыталась помочь 34-летней роженице, только вот из-за ее ошибки женщину пришлось срочно перевести в городскую больницу. 2 февраля женщина скончалась.

Уголовное дело направлено в суд.

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Фото: Piter.TV