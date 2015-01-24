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Дело пловчихи Симоновой об оскорблении полицейских в Пулково передали в суд
Сегодня, 16:10
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Дело пловчихи Симоновой об оскорблении полицейских в Пулково передали в суд

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Также девушка пнула фуражку полицейского.

Прокуратура направила в суд уголовное дело об оскорблении полицейских в аэропорту Пулково. Фигуранткой стала чемпионка мировых и европейских чемпионатов по плаванию Виталина Симонова.

Женщину обвиняют в том, что она словесно оскорбила правоохранителей, а затем пнула фуражку полицейского, которая упала на пол. 

Дело рассмотрит Московский районный суд. 

Ранее стало известно, что Симонову уволили после скандала в аэропорту. Она заступилась за своего тренера, который отказывался надеть маску. Спортсменка сняла момент на видео. 

Фото: Instagram / @vita_simonova

Теги: виталина симонова, оскорбление полицейских
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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