Дело пловчихи Симоновой об оскорблении полицейских в Пулково передали в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело об оскорблении полицейских в аэропорту Пулково. Фигуранткой стала чемпионка мировых и европейских чемпионатов по плаванию Виталина Симонова.
Женщину обвиняют в том, что она словесно оскорбила правоохранителей, а затем пнула фуражку полицейского, которая упала на пол.
Дело рассмотрит Московский районный суд.
Ранее стало известно, что Симонову уволили после скандала в аэропорту. Она заступилась за своего тренера, который отказывался надеть маску. Спортсменка сняла момент на видео.
Фото: Instagram / @vita_simonova
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