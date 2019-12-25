Тренер Виталины Симоновой вновь не явился в суд из-за больничного

Защитники передали, что Александр Ильин хочет присутствовать на заседании.

Александр Ильин, заслуженный тренер РФ по плаванию, не пришел на судебное заседание по его делу о неповиновению полицейских. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам адвокатов Ильина, мужчина хотел участвовать в процессе лично, но он находится на больничном. Защитники утверждали, что у тренера патриотическая позиция. Также стало известно о том, что Ильин хочет провести лингвистическую экспертизу видеозаписи события в Пулково и уже обратился в экспертное учреждение.

Напомним, мужчину задержали за отказ надеть маску. Его действия расценили как неповиновение полицейским, и затем завели еще одно производство за отказ надеть средство индивидуальной защиты в суде.

Заседание отложили на 10 декабря 2021 года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга