Дело о смерти сотрудника БДТ, поскользнувшегося на льду, передали в суд

В отношении 59-летнего замначальника автоколонны СПбГУДП "Центр" было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела по факту гибели 83-летнего жителя блокадного Ленинграда Адиля Велимеева, который в декабре 2022 года поскользнулся на гололеде и позднее скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, заслуженный работник культуры РФ, заведующий машинно-декорационной частью БДТ имени Г. А. Товстоногова Адиль Велимеев днём 20 декабря поскользнулся ледяном тротуаре у дома 21/27 по переулку Джамбула и упал. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие тяжелые травмы головы. Несмотря на операцию, блокадник скончался 4 января 2023 года.

В отношении 59-летнего замначальника автоколонны СПбГУДП "Центр" было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб