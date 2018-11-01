Делом о самопроизвольной разводке Володарского моста займется суд

Также нашли предполагаемого виновника.

Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника бригады Володарского моста. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

ЧП на Володарском мосту произошло 25 августа 2018 года. Из-за самопроизвольной разводки моста общественный транспорт и частные автомобили получили повреждения. Также пострадали водители.

По версии следствия, Константин Ромащенков, начальник бригады Володарского моста участка разводных мостов № 1 управления эксплуатации разводных мостов компании "Мостотрест", решил проверить схемы готовности моста к навигации. Мост только что открылся после планового ремонта. Ромащенков включил насос № 1 и гидросистему разведения моста. В результате крыло пролётного строения поднялось на 30-40 см.

После происшествия возбудили уголовное дело по статье 238 УК "Оказание небезопасных услуг". Кандидат на должность обвиняемого появился только спустя год. Он обвиняется по статье 118 части 2 за "Причинение вреда здоровью по неосторожности".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль хотел первым развернуться на пешеходном переходе и устроил ДТП.

Фото и видео: Piter.TV