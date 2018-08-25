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Видео: Володарский мост поднялся прямо во время автомобильного движения

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Сейчас на переправе затруден проезд: полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Поздно вечером 25 августа участники движения по Володарскому мосту встали в пробку из-за непредвиденной ситуации на переправе: неожиданно конструкция с проезжей частью стала подниматься. В результате общественный транспорт и частные автомобили получили повредждения. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Правоохраительные органы устанавливают, есть ли пострадавшие. На месте инцидента работают спасательная служба и инспекция ДПС. 

Нашему мобильному корреспонденту удалось запечатлеть транспортный затор, образовавшийся на участке. 

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей ДТП Новости СПб

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