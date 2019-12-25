Пенсионерку осудят за хищение у дольщиков миллиарда рублей

Женщина занимала руководящие должности в организациях застройщика.

В Петроградский район суд Петербурга направляют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, фигуранткой дела стала 66-летняя местная жительница.

Следствие полагает, что в 2012-2017 годах пенсионерка, занимая руководящие должности в организациях застройщика, крупно обманула дольщиков. Женщина незаконно завладела 976 миллионами рублей, принадлежащими 118 участникам долевого строительства жилья – все эти люди вложились в покупку квартир в якобы строящихся многоэтажках в ЖК "Новая Скандинавия". Кроме того, злоумышленница завладела 37 миллионами рублей коммерческого банка и 25 миллионами рублей, полученными от одного из потерпевших под видом договора займа.

Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастников пенсионерки выделено в отдельное производство, одного из подельников объявили в международный розыск.

Ранее мы писали, что из квартиры петербургского бизнесмена украли мешок изумрудов и иностранную валюту.

Фото: рixabay