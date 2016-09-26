Дело о Судебном квартале в Петербурге отправили на пересмотр

Спор направили в Арбитражный суд Москвы на пересмотр.

В четверг, 24 ноября, Верховный суд РФ отменил решения инстанций, которые отказали ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управделами президента РФ во взыскании на сумму 11 миллионов рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Средства хотели взыскать с подрядчика касательно строительства Судебного квартала в Петербурге. Спор направили в Арбитражный суд Москвы на пересмотр.

В прошлом году между компаниями ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управделами президента и ООО "Строительная компания "Сегмента" началось разбирательство. Контрагенту был предъявлен иск. РСУ сообщал, что был проведен акт проверки на завершение работ, которые были выполнены без ответчика. Однако истец не предоставил никаких доказательств.

Фото: Piter.tv

