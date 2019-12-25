В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге дело историка Соколова будут слушать в открытом режиме. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Заседание состоится 27 апреля. Отмечается, что это не начало рассмотрения дела по существу.
"Судья Ю.Ю. Максименко назначила открытое судебное заседание для разрешения вопроса о продлении Соколову меры пресечения на 27.03.2020 г. в 14.00",
—сказано в сообщении.
Напомним, что убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября 2019 года. Соколова задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке.
Ранее мы сообщали о том, что семья убитой Ещенко требует от Соколова компенсацию в несколько миллионов рублей.
Фото:Piter.TV
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