Заседание состоится 27 апреля.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге дело историка Соколова будут слушать в открытом режиме. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Заседание состоится 27 апреля. Отмечается, что это не начало рассмотрения дела по существу.

"Судья Ю.Ю. Максименко назначила открытое судебное заседание для разрешения вопроса о продлении Соколову меры пресечения на 27.03.2020 г. в 14.00", —сказано в сообщении.

Напомним, что убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября 2019 года. Соколова задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке.

Ранее мы сообщали о том, что семья убитой Ещенко требует от Соколова компенсацию в несколько миллионов рублей.

Фото:Piter.TV