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"Делимобиль" снес забор и вылетел на газон на проспекте Космонавтов
Сегодня, 15:06
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arteliseev

"Делимобиль" снес забор и вылетел на газон на проспекте Космонавтов

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Очередной каршеринговый автомобиль попал в ДТП.

В ночь с 17 на 18 января в аварию у дома №50 по проспекту Космонавтов попал "Делимобиль". Водитель авто пробил забор и вылетел на газон, сообщает очевидец в соцсети "ВКонтакте". Свидетель происшествия поделился фото, чем вызвал бурную реакцию петербуржцев. 

Пользователи сети негодуют и предлагают ужесточить правила пользования каршерингом. 

Ранее мы сообщали, что неизвестный устроил поджог чужого гаража, прихватив с собой весь инвентарь. 

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: авария с каршерингом, делимобиль дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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