"Делимобиль" снес забор и вылетел на газон на проспекте Космонавтов

Очередной каршеринговый автомобиль попал в ДТП.

В ночь с 17 на 18 января в аварию у дома №50 по проспекту Космонавтов попал "Делимобиль". Водитель авто пробил забор и вылетел на газон, сообщает очевидец в соцсети "ВКонтакте". Свидетель происшествия поделился фото, чем вызвал бурную реакцию петербуржцев.

Пользователи сети негодуют и предлагают ужесточить правила пользования каршерингом.

Ранее мы сообщали, что неизвестный устроил поджог чужого гаража, прихватив с собой весь инвентарь.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".