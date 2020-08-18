Молодежная делегация из Петербурга прибыла на Фестиваль “Таврида.АРТ”

Одной из главных тем фестиваля в этом году стало многонациональное культурное многообразие РФ.

Талантливые и активные жители Петербурга не могли пропустить одно из крупнейших молодежных событий этого лета - Фестиваль молодого многонационального искусства "Таририда.АРТ". Как пишет "Петербургский невник", около 150 ярких молодых людей представят Северную столицу в различных направлениях: изобразительное и фото-искусство, дизайн, хореография, музыка, режиссура и многое другое.

"Петербургская делегация примет участие в "Арт-шествии", которое пройдет в рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". В этом году оно состоится в формате многонациональной Семейной встречи. Мы не будем раскрывать все секреты, но скажем, что наши ребята подготовили яркие, красочные костюмы. Главными героями нашего участия в шествии станут Петр I и Екатерина II. Гости фестиваля также получат от нашей делегации добрые пожелания на необычных открытках в виде одного из символов Петербурга - рыбки корюшки", - поделился помощник руководителя делегации Санкт-Петербурга на Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" Димитрий Варенцов.

Ежегодно Фестиваль "Таврид.АРТ" собирает тысячи людей со всей России. Одной из главных тем фестиваля в этом году стало многонациональное культурное многообразие РФ. Программа фестиваля порадует своим разнообразием, собрав на одной площадке ярких и талантливых представителей разных направлений искусства: от музыки до театра.

Фото: Дмитрий Никонов/Петербургский дневник