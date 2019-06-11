Делегация из Петербурга побывала в Китае

Одним из главных достижений визита стало официальное открытие Информационных деловых центров Санкт-Петербурга в Наньнине и Циндао.

Делегация из Петербурга совершила визит в Китайскую Народную Республику с 13 по 24 апреля, сыграв важную роль в развитии торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей между городом на Неве и несколькими крупными китайскими мегаполисами, такими как Наньнин, Иу, Уху, а также партнёрами Петербурга — Циндао и Шанхаем, пишет "Петербургский дневник".

Циндао и Шанхай имеют особые отношения с Петербургом, подкрепленные двусторонними парламентскими соглашениями и договоренностями о взаимовыгодном сотрудничестве.

Одним из главных достижений визита стало официальное открытие Информационных деловых центров Санкт-Петербурга в Наньнине и Циндао. Данные центры создадут площадку для демонстрации китайской стороне качественной продукции и услуг петербургских предпринимателей, способствуя установлению прямого взаимодействия между бизнесменами обеих сторон.

Ещё одним позитивным итогом встречи стало подписание договоренности с правительством города Иу относительно дальнейшего изучения возможностей открытия третьего информационно-делового центра Петербурга именно в этом городе. Вскоре ожидается письмо поддержки от Генерального консульства КНР в Петербурге.

Иу, расположенный в провинции Чжэцзян, известен как крупнейший мировой оптовый рынок товаров народного потребления, демонстрируя внушительный объём внешней торговли, достигающий 90 миллиардов долларов по итогам 2024 года.

Значимым достижением переговоров также стало согласие руководства многих крупных инновационных и производственных компаний Китая рассмотреть возможность участия в будущем промышленном кластере китайских предприятий, создание которого возможно вскоре начать реализовывать на территории Петербурга.

Ряд городских властей Китая выразил готовность поддержать Петербургский международный экономический форум и планируемый Форум стратегов, назначенный на октябрь 2025 года. Одним из основных мероприятий последнего станет диалог "Россия-Китай-Белоруссия", посвященный поиску новых направлений и перспектив развития трёхсторонних отношений.

Фото: предоставлено организаторами