Спикер городского парламента Вячеслав Макаров поздравил собравшихся с 75-летием со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В четверг, 18 апреля, стало известно о том, что делегация из Петербурга встретилась с блокадниками, живущими в Израиле. Об этом сообщает СМИ.

Во время встречи Вячеслав Макаров поздравил блокадников с 75-летием со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада – это терновый венец Города-Героя Ленинграда – Санкт-Петербурга. Все, кто пережил её, всегда будут хранить те страшные дни в своей душе и сердце заявил Макаров

Макараов отметил, что "где бы ни находился человек, великий статус блокадника, уникальный генетический код победителей будут выпрямлять его, отличать среди окружающих". Далее парламентарий поблагодарил собравшихся. Он подчеркнул, что особенно приятно, что они поддерживают связи с блокадниками, живущими в России, в Петербурге.

В Израиле в данный момент проживает около тысячи человек, которые пережили блокаду Ленинграда.

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