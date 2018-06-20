Кроме того, еще восемь велосипедных дорожек планируется обустроить.

В четверг, 18 апреля, стало известно, что в Петербурге появятся шесть новых веломаршрутов. Об этом сообщили на заседании КРТИ.

На заседании обсудили транспортное развитие города, подвели итоги и рассказали о планах на 2019 год. Так, шесть новых маршрутов составят более 23 километров. Кроме того, еще 8 велосипедных дорожек, протяженностью в 31 километр, обустроят.

Известно, что дороги для велосипедистов будет проходить через Большой проспект Васильевского острова.

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