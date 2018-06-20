Новые ограничения: движение по шоссе Революции перекроют 

Ограничения вступят в силу с 20 по 30 апреля.

В четверг, 19 аралия, стало известно, какие ограничения на дорогах ждут петербуржцев. Об этом сообщает ГАТИ.

Так, с 20 по 30 апреля, из-за работ по реконструкции газопровода будет перекрыто движение транспорта по шоссе Революции от проспекта Металлистов до улицы Маршала Тухачевского. Также ограничения коснуться участка по Караваевской улице от улицы Веры Фигнер до конца улицы с 20 по 29 апреля.

Кроме того, с 20 по 27 апреля из-за прокладки элекрокабеля закроют проезд по Мытнинскому переулку от улицы Блохина до Татарского переулка и по Татарскому переулку от Съезжинской улицы до Мытнинского переулка.

А 1 июня из-за работ по ремонту дорожного покрытия водители не смогут воспользоваться сквозным проездом по Смоленскому мосту.

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