Действие парковочных разрешений в центре Петербурга расширят

С 1 июля зона платной парковки будет расширена.

В центре Петербурга расширят действие парковочных разрешений. Проект постановления на сайте Смольного опубликовал комитет по транспорту.

То разрешение, которое было получено для парковки в одном из МО — "Смольнинское", "Литейный округ", "Владимирский округ", "Лиговка-Ямская" — будет действовать и в остальных трех. Постановление должно вступить в силу 1 июля, когда на территории этих муниципальных образований будет расширена зона платной парковки. Она охватит еще 56 улиц в Центральном районе.

С 1 сентября платная парковка будет на всех улицах района.

Льготное парковочное разрешение стоит 1800 рублей в год. Ранее Piter.tv рассказывал, как его получить.

Фото: Piter.tv