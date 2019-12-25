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Действие парковочных разрешений в центре Петербурга расширят
Сегодня, 10:37
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Действие парковочных разрешений в центре Петербурга расширят

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С 1 июля зона платной парковки будет расширена.

В центре Петербурга расширят действие парковочных разрешений. Проект постановления на сайте Смольного опубликовал комитет по транспорту.

То разрешение, которое было получено для парковки в одном из МО — "Смольнинское", "Литейный округ", "Владимирский округ", "Лиговка-Ямская" — будет действовать и в остальных трех.  Постановление должно вступить в силу 1 июля, когда на территории этих муниципальных образований будет расширена зона платной парковки. Она охватит еще 56 улиц в Центральном районе.

С 1 сентября платная парковка будет на всех улицах района. 

Льготное парковочное разрешение стоит 1800 рублей в год. Ранее Piter.tv рассказывал, как его получить.

Фото: Piter.tv

Теги: парковочное разрешение, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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