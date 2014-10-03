Жители Центрального района могут оформить льготное разрешение на парковку с 1 июня

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Петербурге начали оформлять льготные парковочные разрешения для жителей Центрального района, около которых введут зону платной парковки. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
Льготное парковочное разрешение на год стоит 1800 рублей. Его может оформить собственник жилого помещения, чья квартира располагается в границах зоны платной парковки или доли в нем, а также лицо, зарегистрированное в помещении.
На 1 квартиру может быть оформлено не более 2 парковочных разрешений. Если речь идет о коммунальной квартире, то не более 1 разрешения на 1 квитанцию о квартплате. Чтобы оформить льготное разрешение, нужно обратиться в МФЦ или на портал Госуслуги. Подробную информацию можно найти здесь.
С 1 июля зона платной парковки будет расширяться в три этапа:
- с 1 июля на 56 улиц в Центральном районе,
- с 1 сентября на весь Центральный район,
- с 1 ноября на весь Адмиралтейский район.
Фото: Piter.tv
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