Жители Центрального района могут оформить льготное разрешение на парковку с 1 июня

Зона парковки в центре Петербурга расширится с 1 июля.

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Петербурге начали оформлять льготные парковочные разрешения для жителей Центрального района, около которых введут зону платной парковки. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Льготное парковочное разрешение на год стоит 1800 рублей. Его может оформить собственник жилого помещения, чья квартира располагается в границах зоны платной парковки или доли в нем, а также лицо, зарегистрированное в помещении.

На 1 квартиру может быть оформлено не более 2 парковочных разрешений. Если речь идет о коммунальной квартире, то не более 1 разрешения на 1 квитанцию о квартплате. Чтобы оформить льготное разрешение, нужно обратиться в МФЦ или на портал Госуслуги. Подробную информацию можно найти здесь.

С 1 июля зона платной парковки будет расширяться в три этапа:

- с 1 июля на 56 улиц в Центральном районе,

- с 1 сентября на весь Центральный район,

- с 1 ноября на весь Адмиралтейский район.

Фото: Piter.tv