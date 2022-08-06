Дефиле ковбоя в трусах по Москве попало на видео

Мужчина в трусах и ковбойской шляпе прогулялся по улицам российской столицы. необычно одетый гражданин попал на запись с камеры мобильного устройства очевидцев, которые проезжали по центру города. Пользователи социальных сетей уточнили, что понимают героя истории. Они поддерживают мужчину, считая, что он "все правильно сделал".
Когда сказали в жару одеваться полегче и прикрывать голову.
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Многие россияне обратили внимание на походку мужчины, которая напоминает модельную "от бедра".
Фото и видео: Telegram / Новости Москвы
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