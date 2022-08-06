Дефиле ковбоя в трусах по Москве попало на видео

По столице прошелся мужчина без верхней одежды.

Мужчина в трусах и ковбойской шляпе прогулялся по улицам российской столицы. необычно одетый гражданин попал на запись с камеры мобильного устройства очевидцев, которые проезжали по центру города. Пользователи социальных сетей уточнили, что понимают героя истории. Они поддерживают мужчину, считая, что он "все правильно сделал".

Когда сказали в жару одеваться полегче и прикрывать голову. автор поста

Многие россияне обратили внимание на походку мужчины, которая напоминает модельную "от бедра".

Фото и видео: Telegram / Новости Москвы