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Дефиле ковбоя в трусах по Москве попало на видео

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По столице прошелся мужчина без верхней одежды.

Мужчина в трусах и ковбойской шляпе прогулялся по улицам российской столицы. необычно одетый гражданин попал на запись с камеры мобильного устройства очевидцев, которые проезжали по центру города. Пользователи социальных сетей уточнили, что понимают героя истории. Они поддерживают мужчину, считая, что он "все правильно сделал".

Когда сказали в жару одеваться полегче и прикрывать голову.

автор поста

Многие россияне обратили внимание на походку мужчины, которая напоминает модельную "от бедра".

Фото и видео: Telegram / Новости Москвы

Теги: москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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