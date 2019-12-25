Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Размер трансферта в нынешнем году пока окончательно не определен.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2021 году побьет пятилетний рекорд. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР.

Планируется, что в будущем году фонду потребуется дотация в размере 3,53 триллиона рублей — это 38% от всех планируемых трат ПФР.

В июне, когда проект только разрабатывался, трансферт планировался в размере 4,12 триллиона рублей -42,6 % расходов фонда. Однако сумму удалось сократить из-за перераспределения финансирования в пользу активного использования собственных накоплений фонда. Также планируется, что в будущем году работодатели внесут в ПФР больше средств.

Размер трансферта в нынешнем году пока окончательно не определен.

Ранее средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей.

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