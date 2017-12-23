Дэдпул станцевал изящный танец в клипе Селин Дион

Антигерой появился в середине песни и станцевал вокруг певицы на каблуках.

Канадская певица Селин Дион сняла клип на песню Ashes, написанную для боевика "Дэдпул 2". В середине музыкального ролика появляется главный герой фильма и танцует на каблуках изящный танец. Клип опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В конце записи Дион благодарит Дэдпула за танец. Однако антигерой недоволен съемками и просит певицу спеть хуже, аргументируя это тем, что "это "Дэдпул 2", а не "Титаник". Исполнительница отказывается переснимать клип и обзывает персонажа Человеком-пауком.

Напомним, "Дэдпул 2" режиссера Дэвида Литча выйдет в россйиский прокат 17 мая 2018 года. Ранее мы писали, что в сети опубликовали финальный трейлер фильма.

Видео: YouTube / CelineDionVEVO