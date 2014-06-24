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Дебошира со скандалом вывели из самолета Калуга-Петербург
Сегодня, 21:12
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Дебошира со скандалом вывели из самолета Калуга-Петербург

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Мужчина был агрессивным и отказывался покидать самолет. 

Днем 3 декабря на борту самолета Калуга-Петербург произошел инцидент с агрессивным пассажиром. Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Руслайн". Об этом сообщает "78.ru".

Самолет успешно приземлился в Пулково, однако сразу покинуть его пассажирам не удалось. Дето в том, что первым из воздушного судна пытались вывести дебошира. Он активно сопротивлялся, даже после того, как им занялись правоохранители. Мужчина был агрессивным и отказывался покидать самолет. 

Как рассказали в пресс-службе "Пулково", информации об этом инциденте не поступало. 

Ранее на улице Крыленко во время потасовки хулиган выстрелил в лицо обидчику. Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения попал в больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: калуга, пулково, руслайн, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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