Дебошира со скандалом вывели из самолета Калуга-Петербург

Мужчина был агрессивным и отказывался покидать самолет.

Днем 3 декабря на борту самолета Калуга-Петербург произошел инцидент с агрессивным пассажиром. Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Руслайн". Об этом сообщает "78.ru".

Самолет успешно приземлился в Пулково, однако сразу покинуть его пассажирам не удалось. Дето в том, что первым из воздушного судна пытались вывести дебошира. Он активно сопротивлялся, даже после того, как им занялись правоохранители. Мужчина был агрессивным и отказывался покидать самолет.

Как рассказали в пресс-службе "Пулково", информации об этом инциденте не поступало.

Ранее на улице Крыленко во время потасовки хулиган выстрелил в лицо обидчику. Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения попал в больницу.

Фото: Piter.tv