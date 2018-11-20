Давление на Россию. Западные медиа тиражируют фейки о ЧВК

Эксперты прокомментировали темы о российских ЧВК, следы которых, по мнению западных СМИ, отыскивают то в Сирии, то в Венесуэле, то на Украине.

Фигура петербургского ресторатора Евгения Пригожина все чаще мелькает в западных средствах массовой информации. Это связано с недавней публикацией "ПолитЭксперта" о том, что якобы аффилированная с предпринимателем частной военной компании (ЧВК) отправилась в Венесуэлу на защиту президента Мадуро.

Изданию об этом поведал некто Евгений Шабаев, представляющийся военным экспертом. Однако, как выяснили журналисты, все заслуги Шабаева — вымышленные. Оказалось, что он выдает себя за ветерана, связывается с западными СМИ и предлагает им свою "экспертизу". При этом все боевые награды Евгений Шабаев купил себе сам.

На фоне публикаций западных СМИ о российских ЧВК появилось немало мемов в Сети. Пользователи придумывают шутки и анекдоты. Вообще всеобщая русофобная истерия в западном информационном поле нагнетается искусственно. Не так давно в Интернете гулял шуточный хештег #russiansdidit, который возводил в абсолют глупость и паранойю крупнейших мировых медиаагентств.

Член Совета Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что на Западе всегда вели информационную войну против России, и нынешние вбросы о ЧВК – лишь новая волна. Сенатор отметил, что прошлый год пестрил публикациями о русских шпионах. Еще раньше в тренде были российские хакеры, которые каким-то чудом взламывали самые защищенные системы.

Комментируя деятельность частных военных компаний по всему миру, Цеков обратил внимание, что американские ЧВК наподобие Blackwater работают в странах без приглашения государственных властей. Россия же, по его словам, никогда не вводит военный контингент в чужие страны без официального запроса.

Политолог РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, рассуждая о влиянии информационных кампаний, заявляет, что западные страны намеренно создают негативный образ России в сознании своих граждан. Средства массовой информации справляются с этим даже без конкретных инфоповодов. Сейчас за рубежом в порядке вещей придумать любой зловещий фейк о России и растиражировать его по всем информационным каналам.

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