Дарья Касаткина проиграла Вере Звонаревой на St. Petersburg Ladies Trophy

Это была первая встреча российских теннисисток.

Российская теннисистка Вера Звонарева в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy одолела Дарью Касаткину. Об этом сообщили СМИ.

Касаткина уступила Звонаревой со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Матч продлился 1 час 50 минут. Это была первая встреча российских теннисисток на корте.

Отметим, что в финал турнира вышли Арина Соболенко и Кики Бертенс. Вера Звонарева сейчас является единственной представительницей России на турнире в Северной столице.

Женский турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 проходит с 28 января по 3 февраля.

Фото: ВКонтакте/ТОЛЬЯТТИ