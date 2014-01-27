Касаткина выиграла St. Petersburg Ladies Trophy

Соперница российской теннисистки снялась с финала из-за травмы.

Россиянка Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде. Соперницей спортсменки в финале была соотечественница Маргарита Гаспарян. Встреча прошла короче обычного – Гаспарян не смогла завершить матч из-за травмы. Встреча завершилась во втором сете при счете 6:3, 2:1.

Напомним, что на пути к финалу турнира теннисистка обыграла Светлану Кузнецову в трех сетах – 1:6, 6:0, 6:2.

Призовой фонд турнира – порядка 565 тысяч долларов. В парном разряде St. Petersburg Ladies Trophy выиграли украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару.

Победительницей турнира в прошлом году стала Кики Бертенс, которая смогла защитить свой чемпионский титул 2019-го года.

Фото: ВКонтакте / WTA ST.PETERSBURG LADIES TROPHY