Дарья Донцова: лучший способ борьбы с плохими мыслями

На презентации новых книг в "Буквоеде" Дарья Донцова рассказала своим читателям, как она в самые сложные времена в своей жизни боролась с негативным мышлением.

На вопрос от читательницы, как после диагноза подняться, если упал, писательница отвечает, что все падают, не бывает железных людей, но рецепты есть, и их несколько:

"Первый рецепт состоит в том, что надо понимать, что с вами ничего особенного не происходит. То, что Вы переживаете – это пережило огромное количество людей. Во вторых, лечение во многом основано на гормонах. Гормоны очень сильно меняет настроение. Это не Вы, это не Вы упали, а ваш гормональный фон. Если Вы воцерковленный человек – мне легче с вами говорить. Серафим Саровский говорил, что тому, кто несет болезнь спокойно и даже с радостью, она вменяется как подвиг и даже больше".

Дарья объясняет, что в болезни сгорают все грехи, которые были до болезни. И она и посылается человеку для того, чтобы он встал на истинный путь. А для людей, которые пока не могут как монахи отгонять плохие мысли молитвами, у писательницы есть очень хороший совет:

"Покупаете резинку для денег. Одеваете одну на запястье. Каждый раз, когда в голову лезет ерунда, вы оттягиваете резинку посильнее и отпускаете, чтобы она вас сильно стукнула. И стукаете по самому нежному месту. Выбираете то, что побольнее. Делаете каждый раз так. Раз, два, три, десять, пятнадцать раз вы себя щелкаете. Дощелкались до ссадины? Супер! Щелкаем по ссадине. Чем больнее – тем лучше. Больше 3-х недель на моей памяти никто не выдержал. Нет больше плохих мыслей!".

Видео: Piter.TV

Алены Вишневская, Евгений Гареев