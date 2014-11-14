Донцова рассказала Петербургу как нужно выбирать мужчин

Главная оптимистка страны утверждает, что мужчин хороших много, но женщины обращают внимание не на те вещи:
"Кругом огромное количество прекрасных и замечательных мужчин. Их очень много. Изумительных просто, неженатых. Но может вы их не замечаете? Они неаккуратно одеты и плохо подстрижены? В мятых рубашках? Но в хороших-то руках, девочки, алмаз становится брильянтом! Помоем, подстрижем и прекрасно совершенно. Еще чему-то научим и прекрасный будет муж!" – объясняет Донцова.
Присутствующие в зале молодые девушки сердечно благодарят Дарью не только за "веселое книжное детство", но и за мудрые советы. Например, недавно, в одной из передач писательница рассказала о чрезмерной придирчивости женщин к своим избранникам, о чем и вспомнила за разговором о мужчинах:
"Вот Вы ругаете его за то, что он не отпускает стульчак, а Вы ради него его хоть раз подняли, выйдя из уборной?" .
И хотя Донцова приехала в Северную столицу со своими новыми творениями - детективом «Кто в чемодане живет?» и детской книгой «Волшебный эликсир» из серии «Сказки прекрасной долины», не обошлось здесь без веселых историй об уже нашумевших книгах Дарьи:
"По поводу кулинарной книжки, я стояла в московском книжном, и женщина, меня не видя, говори мужу: "Донцова выпустила книжку новую кулинарную, давай купим?". А он ей отвечает: "с ума сошла, от детективного автора кулинарную книгу –да никогда!" – улыбается писательница.
Видео: Piter.tv
Алены Вишневская, Евгений Гареев