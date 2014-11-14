Донцова рассказала Петербургу как нужно выбирать мужчин

Любимица миллионов российских читателей представила в Петербурге свои новые книги. За разговорами о новых произведениях, вспомнили старые истории и бывших мужей. Девушкам северной столицы писательница рассказала про правильно отношение к мужчинам.

Главная оптимистка страны утверждает, что мужчин хороших много, но женщины обращают внимание не на те вещи:

"Кругом огромное количество прекрасных и замечательных мужчин. Их очень много. Изумительных просто, неженатых. Но может вы их не замечаете? Они неаккуратно одеты и плохо подстрижены? В мятых рубашках? Но в хороших-то руках, девочки, алмаз становится брильянтом! Помоем, подстрижем и прекрасно совершенно. Еще чему-то научим и прекрасный будет муж!" – объясняет Донцова.

Присутствующие в зале молодые девушки сердечно благодарят Дарью не только за "веселое книжное детство", но и за мудрые советы. Например, недавно, в одной из передач писательница рассказала о чрезмерной придирчивости женщин к своим избранникам, о чем и вспомнила за разговором о мужчинах:

"Вот Вы ругаете его за то, что он не отпускает стульчак, а Вы ради него его хоть раз подняли, выйдя из уборной?" .

И хотя Донцова приехала в Северную столицу со своими новыми творениями - детективом «Кто в чемодане живет?» и детской книгой «Волшебный эликсир» из серии «Сказки прекрасной долины», не обошлось здесь без веселых историй об уже нашумевших книгах Дарьи:

"По поводу кулинарной книжки, я стояла в московском книжном, и женщина, меня не видя, говори мужу: "Донцова выпустила книжку новую кулинарную, давай купим?". А он ей отвечает: "с ума сошла, от детективного автора кулинарную книгу –да никогда!" – улыбается писательница.

Видео: Piter.tv

Алены Вишневская, Евгений Гареев