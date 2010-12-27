Данные о здоровье жителей Ленобласти будут храниться в электронных медкартах

Проект по цифровизации здравоохранения в регионе предусматривает переход от бумажных носителей информации к электронным.

Данные о здоровье жителей Ленинградской области будут храниться в электронных медицинских картах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Проект по цифровизации здравоохранения в регионе предусматривает переход от бумажных носителей информации к электронным. Так, сведения о здоровье жителей области будут поступать в интегрированную электронную медицинскую карту пациента от подключенных в систему медицинских организаций Ленинградской области. Врачи смогут получать результаты лабораторных исследований пациента из любой клинико-диагностической лаборатории региона в электронном виде и анализировать снимки инструментальных исследований, не покидая своего рабочего места. Это позволит сократить время диагностики и принятия решения по назначению лечения.

В ряде учреждений региона это станет возможным уже к концу 2019 года, а полностью на территории области – к концу 2021 года. В дальнейшем результаты медицинских исследований станут доступны и ленинградцам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг.

Реализация проекта создания единого цифрового контура здравоохранения стартовала в июне. До конца года 24 медицинских учреждения Ленинградской области будут дооснащены компьютерами, в пятнадцати из них – модернизированы медицинские информационные системы в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Таким образом, эти медицинские учреждения до конца года войдут в единый цифровой контур здравоохранения региона.

В результате проводимой цифровой модернизации у 60% областных врачей появятся автоматизированные рабочие места. Это позволит им вести документацию в электронном виде и подписывать ее электронной подписью. В 2021 году такая возможность будет у всех медицинских специалистов.

Также в планах комитета цифрового развития Ленинградской области на 2019 год усовершенствовать систему электронной записи на прием к врачу, и увеличить число медучреждений, подключенных к ней.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО