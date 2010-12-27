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Явка избирателей в Петербурге превысила 55%
Сегодня, 18:57
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Butenko
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Явка избирателей в Петербурге превысила 55%

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Горизбирком отчитался о явке избирателей по состоянию на 18.00.

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по состоянию 18.00 на составила 55,47%. Абсолютная цифра - 1 млн 957 тыс 133 избирателя. 

Такие данные предоставила заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова в стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018" в Доме журналиста. 

Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 часов явка избирателей в Петербурге составила 39,6%. 

Теги: выборы 2018 , выборы президента , новости спб
Категории: Новости СПб

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