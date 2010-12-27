Явка избирателей в Петербурге превысила 55%

Горизбирком отчитался о явке избирателей по состоянию на 18.00.

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по состоянию 18.00 на составила 55,47%. Абсолютная цифра - 1 млн 957 тыс 133 избирателя.



Такие данные предоставила заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова в стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018" в Доме журналиста.



Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 часов явка избирателей в Петербурге составила 39,6%.