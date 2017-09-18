В новую книгу Даниила Гранина вошло его эссе о встрече с Косыгиным

В Петербурге прошла презентация книги Даниила Гранина "Чужой дневник". В издании собраны эссе, рассказы и документальная проза великого писателя.

Издательство "Азбука-Аттикус" презентовало в Петербурге новую книгу писателя Даниила Гранина. Мероприятие прошло 30 января в "Доме Журналиста".

Новинку представила писатель Наталия Соколовская. Она отметила уникальные тексты. которые вошли в "Чужой дневник". Сюда включено эссе Даниила Гранина о его встрече с Косыгиным и воспоминания о "Ленинградском деле". Текст "Немецкий лейтенант и его дочь" рассказывает о покаянии человека о грехах, совершенных его родителями, а "Исчислил Бог царствие твое" посвящен встрече Гранина с Хрущевым.

Эта книга во многом касается нашего города и тех событий, которые происходили в нем, его истории. Почему она называется "Чужой дневник"? Это была воля издателя. У Даниила Гранина выходили книги с таким названием, но "Азбука-Аттикус" решили издать "Чужой дневник" еще раз. Если бы здесь была моя воля, назвала бы эту книгу "Запретная глава". Это больше соответствовало бы сути вопроса. В эту книгу вошел текст "Блокадная книга без цензуры и ретуши". Это история создания "Блокадной книги" и непубликации ее в Ленинграде, а также очень жесткой цензуры. Наталия Соколовская, писатель

На мероприятии присутствовала дочь писателя Мария Чернышева-Гранина. Она считает, что ее отец был бы счастлив, если бы увидел новый "Чужой дневник".

Я не очень-то люблю книги. Трудно любить книги, когда они с детства окружают тебя, куда бы ты ни пошел... Это тяжело. Но я рада за папу. Он всегда радовался выходу книги, ходил с каждой по коридору, разглядывал их, смотрел на бумагу, обложку... Это была для него настоящая радость. Несмотря на свой успех и долгую жизнь в эти минуты он превращался в начинающего писателя, который радуется тому, что ему повезло, и книга вышла. И я сегодня тоже рада: книги выходят, хотя отца уже нет. Мария Чернышева-Гранина, дочь писателя

Видео: Piter.TV