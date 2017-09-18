В новую книгу Даниила Гранина вошло его эссе о встрече с Косыгиным

Издательство "Азбука-Аттикус" презентовало в Петербурге новую книгу писателя Даниила Гранина. Мероприятие прошло 30 января в "Доме Журналиста".
Эта книга во многом касается нашего города и тех событий, которые происходили в нем, его истории. Почему она называется "Чужой дневник"? Это была воля издателя. У Даниила Гранина выходили книги с таким названием, но "Азбука-Аттикус" решили издать "Чужой дневник" еще раз. Если бы здесь была моя воля, назвала бы эту книгу "Запретная глава". Это больше соответствовало бы сути вопроса. В эту книгу вошел текст "Блокадная книга без цензуры и ретуши". Это история создания "Блокадной книги" и непубликации ее в Ленинграде, а также очень жесткой цензуры.
Наталия Соколовская, писатель
Я не очень-то люблю книги. Трудно любить книги, когда они с детства окружают тебя, куда бы ты ни пошел... Это тяжело. Но я рада за папу. Он всегда радовался выходу книги, ходил с каждой по коридору, разглядывал их, смотрел на бумагу, обложку... Это была для него настоящая радость. Несмотря на свой успех и долгую жизнь в эти минуты он превращался в начинающего писателя, который радуется тому, что ему повезло, и книга вышла. И я сегодня тоже рада: книги выходят, хотя отца уже нет.Мария Чернышева-Гранина, дочь писателя