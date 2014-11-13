Дана Уайт не считает Анкалаева фаворитом в бою со Смитом

Глава UFC назвал американского бойца "львиным сердцем".

Президент UFC Дана Уайт возмущен коэффициентами, которые сложились в преддверии поединка топовых спортсменов Магомеда Анкалаева и Энтони Смита, выступающих в тяжелом весе. Эксперт полагает, что мировые букмекеры значительно недооценивают американского представителя. Сейчас на победу Анкалаева коэффициент находится на уровне 1.15, в то время как на лидерство в поединке Смита можно поставить за коэффициент 6.

В интервью для издания Yahoo! Sports Дана Уайт рассказал о сильных сторонах Энтони Смита. Глава промоушена сватки назвал американского спортсмена очень стойким. Он обратил внимание на послужной перечень бойца. По мнению Уайта, "львиное сердце является угрозой для любого соперника.

То, что Анкалаева считают явным фаворитом — занимательно. Потому что если что и есть у Энтони Смита, то это его стойкость. Этот парень очень стойкий, он держится до последнего и представляет абсолютную угрозу. Дана Уайт, глава UFC

Стоит уточнить, что поединок Магомеда Анкалаева и Энтони Смита запланирован на 31 июля. Он пройдет в рамках международного турнира UFC 277. В активе спортсмена Анкалаева сейчас заявлено 17 побед при единственном поражении. Смит одержал 35 побед и 16 раз терпел неудачу.

Глава UFC не считает Чимаева фаворитом в бою против Диаса.

Фото и видео: YouTube / Yahoo! Sports

