Несмотря на угрозу наводнения, дамбу в Петербурге решили не закрывать

Утром уровень воды в районе пункта "Горный" достигал 125 сантиметров.

В субботу, 25 января в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений сообщили, что несмотря на угрозу наводнения, дамбу решили не закрывать.

Уровень воды утром в районе пункта "Горный" составлял 125 сантиметров, но он был ниже расчетного. Обычно угрозы представляют подъемы уровня воды более чем на 210 сантиметров, а наводнениями считаются подъемы от 160.

Однако отметим, что подтопления в городе наблюдаись и при гораздо меньших отметках.

Ранее в службе сообщили, что сотрудники частично закроют шесть водопропускных сооружений, но оставят сооружение C-1 открытым для прохода судов. Движение транспорта по КАД будет осуществляться в обычном режиме, но это может измениться исходя из погодных условий.

Фото: pixabay

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