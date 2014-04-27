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Далеру Кузяеву потребуется месяц на восстановление после травмы
Сегодня, 16:21
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Далеру Кузяеву потребуется месяц на восстановление после травмы

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В последнем матче он вынужден был покинуть поле на 28-й минуте.

Полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву потребуется около 4 недель на восстановление после травмы. Он получил ее в первом тайме матча против клуба "Крылья Советов" из Самары.

Игрок прошел медобследование, которое показало, что у Кузяева повредилась медиальная коллатеральная связка правого колена. Коллеги футболиста пожелали ему скорейшего выздоровления. 

Напомним, матч состоялся 22 июля в рамках Чемпионата России. "Зенит" одержал победу со счетом 3:0. Кузяев стал одним из авторов голов. Он забил гол на 11-й минуте, увеличив счет до 2:0.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: далер кузяев, зенит, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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